Початок опалювального сезону 2025 року в Сумах буде враховувати як погодні умови, так і безпеку населення.

Початок опалювального сезону 2025 року в Сумах залишається одним із пріоритетних питань для мешканців, адже комфорт та безпека під час обстрілів мають вирішальне значення, повідомляє Politeka.

За підсумками засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, теплопостачальні підприємства почали подавати тепло до медичних закладів, шкіл і дитячих садків, керівники яких подали письмові заявки. У деяких медичних установах опалювальний період стартував 8 та 9 жовтня.

Щодо житлового фонду, комісія провела окреме засідання 20 жовтня. Відповідно до ухвалених рекомендацій, теплоносій у багатоповерхівки подається поступово з понеділка, 27 жовтня. Процес здійснюватиметься за заздалегідь затвердженим графіком. При прийнятті рішення враховували дані обласного гідрометеоцентру та повідомлення громадян у соціальних мережах.

З 25 жовтня середньодобова температура в місті коливається від +6 до +8°C, що відповідає вимогам урядової постанови № 830 щодо старту опалювального періоду. Втім, через постійні атаки на енергетичну інфраструктуру влада вирішила не поспішати з увімкненням систем, щоб гарантувати їхню стабільну роботу.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Сумах буде враховувати як погодні умови, так і безпеку населення, а запуск тепла у житлові будинки та соціальні об’єкти відбуватиметься поетапно, забезпечуючи комфорт мешканцям та належне функціонування закладів.

Нагадаємо, Кабмін продовжив дію постанови №812, яка визначає правила постачання газу для теплопостачальних компаній та бюджетних закладів. Термін, що спливав 31 жовтня 2025 року, перенесено на 31 березня 2026 року, гарантувавши стабільне забезпечення газом шкіл, лікарень та житлових будинків у опалювальному сезоні 2025–2026.

