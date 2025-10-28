Начало отопительного сезона 2025 г. в Сумах будет учитывать как погодные условия, так и безопасность населения.

Начало отопительного сезона 2025 года в Сумах остается одним из приоритетных вопросов для жителей, ведь комфорт и безопасность при обстреле имеют решающее значение, сообщает Politeka.

По итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, теплоснабжающие предприятия начали подавать тепло в медицинские учреждения, школы и детские сады, руководители которых подали письменные заявки. В некоторых медицинских учреждениях отопительный период стартовал 8 и 9 октября.

Относительно жилищного фонда комиссия провела отдельное заседание 20 октября. Согласно принятым рекомендациям теплоноситель в многоэтажки подается постепенно с понедельника, 27 октября. Процесс будет осуществляться по заранее утвержденному графику. При принятии решения учитывались данные областного гидрометеоцентра и сообщения граждан в социальных сетях.

С 25 октября среднесуточная температура в городе колеблется от +6 до +8°C, что отвечает требованиям правительственного постановления №830 о старте отопительного периода. Впрочем, из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру власти решили не спешить с включением систем, чтобы гарантировать их стабильную работу.

Итак, начало отопительного сезона 2025 г. в Сумах будет учитывать как погодные условия, так и безопасность населения, а запуск тепла в жилые дома и социальные объекты будет происходить поэтапно, обеспечивая комфорт жителям и надлежащее функционирование заведений.

Напомним, Кабмин продлил действие постановления №812, определяющего правила поставки газа для теплоснабжающих компаний и бюджетных учреждений. Срок, истекавший 31 октября 2025 года, перенесен на 31 марта 2026 года , гарантировав стабильное обеспечение газом школ, больниц и жилых домов в отопительном сезоне 2025-2026.

