Графіки відключення світла у Чернігові на 19 березня діятимуть лише на окремих вулицях.

Графіки відключення світла у Чернігові на 19 березня триватимуть у частині міста через проведення планових та профілактичних робіт, пише Politeka.net.

Про можливі перебої попередили у компанії «Чернігівобленерго».

Повідомляється, що графіки відключення світла у Чернігові на 19 березня діятимуть лише на окремих вулицях. Тимчасові обмеження запроваджують для виконання технічного обслуговування та необхідних ремонтних робіт на електромережах.

Електрику вимикатимуть з 9 до 17 години. Обмеження охоплять тільки будинки, що знаходяться за наступними адресами:

Анатолія Погрібного — 1–12, 14–16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1а, 2а, 3а, 3Б, 11а, 26б, 28А

Андрія Мовчана — 47–62, 64, 66, 68, 47а, 51а, 52А, 59А, 61а, 5/9

Білоуська — 2, 6, 11–13, 15, 17–20

Висока — 1–3, 5–7, 9, 11, 1а–1н, 2д, 4б, 4г, 24А

Вишнева — 1–10, 18, 7а

Гарамів — 10, 12, 14–19, 21, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а

Ґельсінської спілки — 30–66, 68, 34а, 38а, 44А, 47Б

Дачне товариство Лелека — 15–17, 21, 26, 27

Дмитра Бортнянського — 6, 8, 11, 13–20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Довга — 3–14, 16–27, 29, 31, 33, 35, 37, 8а, 12а, 12б, 14а, 22а, 24а, 24б, 33а, 39а, 39б

Забарівський — 1, 3, 4

Земська — 37, 39, 41, 43, 81, 83, 85, 43А, 77а, 79а

Інструментальна — 34

Кибальчича — 2, 4, 6, 5А, 6а, 6б

Кирила Розумовського — 14, 24, 26, 32, 34, 36–39, 41–47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 39а, 39Б, 41а–41В, 47а, 49а, 53а, 59А–59б, 61а–61г, 63а, 65а–65Б, 77б, 81а, 83а, 89А

Кочерги — 1–21, 23, 4А

Кропивницького — 151, 153, 155, 157

Левка Лук'яненка — 53, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 18а, 65А

Литовська — 26–60, 28а, 32а, 34а, 40а, 54а, 56а, 58а, 60а

Лісова — 16–41, 43, 45, 47, 49, 14б, 25а

Мачеретівська — 20

Миру — 75, 94, 96–108, 96А

Михайла Грушевського — 88–138, 88а, 90д, 98а

Набережна — 2, 31, 33

Національної Гвардії — 23, 25, 27, 29, 31, 33а, 46–49, 51

Ніжинська — 1–18, 20, 22–27, 29, 1б, 17а, 17Б

Ніжинський — 1, 3–11, 11/2, 11а, 13–20, 22, 24, 26

Нова — 3, 10, 24, 30, 32

Олександра Лазаревського — 23–47, 49, 51, 53, 27а, 32А, 36а, 36Б, 38/1

Олексія Сенюка — 2–9, 11–21, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 10а, 13а, 22а, 36а

Освіти — 77, 79, 81, 83, 88

Перша Набережна — 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Північна — 36–55, 57, 59, 34а–34в, 36а, 41а, 45В, 48а, 52а

Полуботка — 97, 99, 101, 103, 107а–107в

Прилуцька — 3–19, 21, 23–32, 34, 36, 38, 40, 42, 1а, 10а, 18а, 24а, 40А

Садова — 5, 8, 15, 17–21

Седнівська — 5, 23, 25/63

Солов'їна — 1, 3–7, 11, 13, 14

Солов'їний — 2, 10

Сосницька — 41–72, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д

Сосницький — 4–9, 13, 19

Соснова — 57, 59, 82

Старопосадська — 1, 2, 7, 19, 21, 23, 27, 23А

Степний — 1, 2, 4, 5, 7–11, 13

Степова — 1–3, 6–9, 11, 14, 16–18, 21–23, 25–28, 31, 33

Тролейбусна — 21

Тролейбусний — 2, 4, 6, 8, 2а

Швейцарівка — 3–5, 7, 9, 11, 17, 2а, 11а, 17а

Шевченка — 93а, 125–151, 151В, 153, 155, 127а, 131А, 135а, 137а

Шевчука — 4

Широка — 16

Широкий — 12–24

Яблунева — 1–7, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: як саме було змінено розцінки.

Також Politeka повідомляла, Завершення опалювального сезону у Чернігівській області: коли похолоднішають батареї у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни тепер будуть діяти.