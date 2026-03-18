Подорожчання проїзду в Черкасах для тих, хто користується готівкою, розглядають як інструмент переходу до сучасної системи розрахунків.

Подорожчання проїзду в Черкасах фактично запроваджують через нову систему оплати у маршрутних автобусах, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Згідно з документом, вартість поїздки залежатиме від способу розрахунку. Пасажири платитимуть 16 гривень під час використання банківської картки, смартфона з NFC або іншого електронного інструменту. Якщо ж оплачувати готівкою, ціна становитиме 20 гривень.

У міській адміністрації пояснюють: головна мета нововведення — стимулювати безготівкові платежі у транспортній системі.

Чиновники зазначають, що електронний формат дає змогу точніше фіксувати кількість пасажирів, а також контролювати фінансові операції перевізників. Завдяки цьому легше відстежувати надходження та забезпечувати сплату зборів до місцевої скарбниці й державного бюджету.

За словами представників мерії, новий підхід має зробити сферу перевезень більш прозорою. Саме тому подорожчання проїзду в Черкасах для тих, хто користується готівкою, розглядають як інструмент переходу до сучасної системи розрахунків.

Крім того, в Черкаській області також повідомляли про дефіцит продуктів.

Черкащина може зіткнутися з нестачею окремих продуктів через гострий дефіцит працівників у сільському господарстві. Підприємства, що займаються садівництвом, тепличним виробництвом та вирощуванням ягід і овочів, потребують великої кількості сезонних робітників, однак багато українців обирають заробітки за межами країни.

За інформацією Держстату, площа малинових насаджень в Україні становить приблизно 5 тисяч гектарів. Якщо враховувати потребу близько 15 людей на один гектар для повноцінного збору ягід, загалом необхідно понад 70 тисяч сезонних працівників.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.