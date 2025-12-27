Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области обеспечивает адресную поддержку переселенцев и способствует эффективному использованию ресурсов.

В Сумской области стартовала инициатива, предусматривающая гуманитарную помощь для ВПЛ, сообщает Politeka.

Программу организует Римско-Католическая Церковь Конотопа, распространяющая продуктовые наборы среди внутренне перемещенных лиц.

В настоящее время продолжается прием заявлений от переселенцев, временно проживающих в пределах общины Конотопа. Проект ориентирован на социально уязвимые категории — матери-одиночки, многодетные семьи, людей с инвалидностью и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Особое внимание уделяется пункту «описание жизненной ситуации» в анкете. Предоставленные сведения помогают определить очередность получения продуктов и обеспечить справедливое распределение среди наиболее нуждающихся.

Получить бесплатные наборы можно исключительно лично, отправка по почте не предусмотрена. Участие доступно только жителям общины Конотопа.

Чтобы присоединиться к программе, нужно заполнить онлайн-форму по ссылке, а выдача продуктов производится по адресу: улица Клубная, 72а. Сотрудники Церкви контролируют регистрацию, проверяют списки и консультируют посетителей.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области обеспечивает адресную поддержку переселенцев и способствует эффективному использованию ресурсов среди самых уязвимых жителей общины.

Инициатива продолжает работу, помогая переселенцам получать стабильную поддержку и базовые продукты даже в сложных условиях.

Кроме того, в области также можно получить пособие. Правительство предусмотрело, что выплата для большинства начисляется автоматически, а заявление следует подавать только в отдельных случаях.

