Подорожчання проїзду в Ужгороді стало неприємною новиною для місцевих жителів, адже це вдарило по сімейних бюджетах.

Подорожчання проїзду в Ужгороді стало наслідком рішення виконавчого комітету міської ради, ухваленого наприкінці грудня, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційній Фейсбук-сторінці міської ради, подорожчання проїзду в Ужгороді підтримали на засіданні виконавчого комітету 22 грудня.

У міськраді пояснили, що це рішення ухвалювалося з урахуванням одразу кількох факторів, серед яких необхідність збереження стабільної роботи громадського транспорту, безпека пасажирів та фінансова спроможність перевізників забезпечувати регулярні рейси.

У повідомленні також йдеться, що нові тарифи покликані збалансувати витрати автоперевізників і платоспроможність мешканців міста.

Посадовці зазначають, що протягом останнього часу перевізники неодноразово зверталися до міської влади з клопотаннями про перегляд вартості квитка.

Аргументами називали зростання витрат на утримання транспорту, обслуговування автобусів та забезпечення їх технічної справності. Окремо враховувалися витрати підприємства, яке забезпечує роботу автоматизованої системи обліку розрахунків за квитки.

Згідно з ухваленим рішенням, вартість поїздки залежить від способу оплати. У разі розрахунку з використанням валідатора та власного електронного квитка пасажир сплачує 18 гривень.

Якщо ж оплата здійснюється готівкою безпосередньо у водія з отриманням паперового квитка, вартість становить вже 23 гривні. У міській раді підкреслюють, що такий підхід має стимулювати використання електронних способів оплати та зменшити обіг готівки у транспорті.

Подорожчання проїзду в Ужгороді офіційно набрало чинності з дня опублікування рішення у друкованих засобах масової інформації.

