Новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає відновлення та запуск кількох маршрутів, що значно покращує транспортну доступність регіону.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області включає повернення на маршрут поїзда Кременчук – Ужгород та запуск щоденного нічного сполучення Ужгород – Відень, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті АТ "Укрзалізниця", пасажирський склад №132 вирушає з Кременчука о 17:50 та прибуває до Ужгорода о 13:12, що забезпечує зручне пряме сполучення з Полтавської областю без пересадок.

Зворотний №131 курсує за маршрутом Ужгород – Кременчук та прибуває до Кременчука о 12:23, що також значно оптимізує поїздки для жителів обох регіонів.

Ще одним важливим моментом у новому графіку руху поїздів у Закарпатській області є щоденний нічний експрес №7/346 — 347/8 Ужгород – Відень, який курсує без пересадок та має три вагони, два з яких спальні і один сидячий.

Маршрут передбачає зупинки в Угорщині на станціях Ферехедь та Будапешт — Келенфельд, де пасажири можуть пересісти на поїзди нової гілки метро, а в Відні стикування можливі з потягами ICE до Німеччини та Railjet до інших міст Австрії.

Пасажирський склад відправляється з Ужгорода о 23:19 та прибуває до Відня о 8:53, зворотне відправлення — о 19:08, прибуття в Ужгород — о 6:15.

Крім того, для закарпатців запроваджено щоденний маршрут Захонь – Ужгород – Захонь, який відправляється із Захоні о 9:40 та прибуває в Ужгород об 11:46, зворотне відправлення з Ужгорода — о 15:03.

Новий графік руху похздів у Закарпатській області значно підвищує мобільність мешканців регіону, полегшує подорожі у пікові сезони та покращує міжнародне сполучення.

