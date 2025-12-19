В Одесі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати комплексну гуманітарну допомогу у вигляді безкоштовних послуг та продуктів, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрили на сайті організіції «ЯМаріуполь».

Центр «ЯМаріуполь» у місті працює за адресою: вул. Деволанівський узвіз, 12. Прийом відбувається щодня, крім неділі, з 8:00 до 18:00.



Гуманітарна допомога охоплює надання безкоштовних продовольчих наборів для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Одесі, а також засобів гігієни й речей першої необхідності. Особливу увагу приділяє підтримці соціально вразливих категорій — людей похилого віку, родин із дітьми, а також осіб з інвалідністю.

Психологічна підтримка є ще одним важливим напрямом роботи. Кваліфіковані фахівці допомагають людям впоратися з наслідками стресу, втрат і травматичних подій, сприяють відновленню внутрішньої рівноваги, емоційної стабільності та життєвих сил. Індивідуальні та групові консультації дають можливість адаптуватися до нових умов життя.

Юридичні консультації центру охоплюють широкий спектр питань. Фахівці допомагають відновити втрачені документи, оформити соціальні виплати та компенсації, а також підготувати заяви для отримання державної допомоги або компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло, що особливо актуально для тих, хто постраждав від бойових дій.

Медична підтримка включає первинні огляди, консультації лікарів різних спеціалізацій, надання рекомендацій щодо лікування та, за необхідності, видачу медикаментів або направлення до профільних фахівців.

Окрім цього, центр активно сприяє працевлаштуванню переселенців, надаючи консультації щодо вакансій, складання резюме та адаптації на новому робочому місці. Також організація проводить заходи для дозвілля, що охоплюють дітей, молодь та дорослих, сприяючи соціальній інтеграції та створенню умов для активного та безпечного життя переселенців у місті.

