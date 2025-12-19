В Одессе внутренне перемещенные лица могут получить комплексную гуманитарную помощь в виде бесплатных услуг и продуктов, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли на сайте организации "ЯМариуполь".

Центр "ЯМариуполь" в городе работает по адресу: ул. Деволановский спуск, 12. Прием проходит ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 18:00.



Гуманитарная помощь охватывает предоставление бесплатных продовольственных наборов для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Одессе, а также средств гигиены и вещей первой необходимости. Особое внимание уделяет поддержке социально уязвимых категорий — пожилых людей, семей с детьми, а также лиц с инвалидностью.

Психологическая поддержка является еще одним принципиальным направлением работы. Квалифицированные специалисты помогают людям справиться с последствиями стресса, потерь и травматических событий, способствуют восстановлению внутреннего равновесия, эмоциональной стабильности и жизненных сил. Индивидуальные и групповые консультации позволяют адаптироваться к новым условиям жизни.

Юридические консультации центра охватывают широкий спектр вопросов. Специалисты помогают восстановить утраченные документы, оформить социальные выплаты и компенсации, а также подготовить заявления для получения государственной помощи или компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, что особенно актуально для пострадавших от боевых действий.

Медицинская поддержка включает первичные осмотры, консультации врачей различных специализаций, предоставление рекомендаций по лечению и, при необходимости, выдачу медикаментов или направление профильным специалистам.

Кроме того, центр активно способствует трудоустройству переселенцев, предоставляя консультации по вакансиям, составление резюме и адаптации на новом рабочем месте. Также организация проводит досуговые мероприятия, охватывающие детей, молодежь и взрослых, способствуя социальной интеграции и созданию условий для активной и безопасной жизни переселенцев в городе.

