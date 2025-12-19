Подорожание проезда в Житомирской области коснется преимущественно тех пассажиров, которые регулярно пользуются автобусными маршрутами.

В Житомирской области объявили о подорожании проезда в пригородных и междугородных автобусах, сообщает Politeka.

С 20 декабря некоторые пригородные и междугородные направления Житомирской области повысят стоимость билетов. Пассажиры и водители пока не имеют точных данных по новому тарифу.

Водитель автобуса №124 Сергей рассказал, что сейчас проезд в Выгоду, примерно в 30 км от Житомира, стоит 44 грн, а окончательная цена еще не определена. Маршрутчик №115 Олег добавляет, что расходы на топливо, амортизацию и обслуживание автобуса значительно выросли.

«Я делаю 8 рейсов и трачу по 11 литров топлива на заправку по 53 грн. Повышение тарифа необходимо» , – объяснил он.

Пассажиры также ощущают рост расходов. Антонина, которая ездит в Новогуйвинский, говорит, что даже нынешние 20 грн для маршрута кажутся высокими.

"Если поднимут цену еще, это сильно повлияет на наш бюджет" , - отметила женщина.

ООО «Сав-Транс», обслуживающее большинство маршрутов, сообщило, что стоимость проезда вырастет в среднем на 2–3 грн. По словам представителя компании Аркадия Савицкого, это связано с повышением цен на горючее, акцизов, шин и электроэнергии.

На 16 декабря около десяти перевозчиков официально направили письма в департамент регионального развития Житомирской ОГА о намерении повысить тариф. Начальник отдела транспорта Валерий Ясинецкий отметил, что тарифы на пригородных и междугородных направлениях сейчас свободны, поскольку государственное регулирование отменено постановлением Кабмина №240 от 25.03.2015. Это означает, что перевозчики могут самостоятельно определять стоимость билета для конкретного маршрута.

Подорожание проезда в Житомирской области коснется преимущественно тех пассажиров, которые регулярно пользуются автобусными маршрутами, но изменения остаются относительно небольшими.

