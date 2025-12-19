В Кировоградской области фиксируют дефицит отдельных продуктов отечественного производства, что обусловлено совокупностью экономических и производственных факторов, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщил директор Института картофелеводства Николай Фурдыга.

Специалист отмечает, что в стране в этом году ожидают значительно более высокие объемы урожая картофеля. Основной причиной роста стало расширение посевных площадей в средних и крупных аграрных предприятиях, активно инвестирующих в производство. В то же время мелкие фермеры и домохозяйства постепенно сокращают выращивание этой культуры, поскольку она становится все менее выгодной из-за высокой трудоемкости и низкой рентабельности.

По словам Николая Фурдиги, валовой сбор картофеля в 2025 году будет примерно на 50 процентов больше, чем в прошлом. Такого результата удалось добиться благодаря двум ключевым факторам. Площади под выращивание выросли на 25%, а благоприятные погодные условия обеспечили дополнительное повышение урожайности еще на 25%.

Эксперт также указал на существенные изменения в ценовой ситуации на рынке. Сейчас средняя отпускная цена картофеля по хозяйствам составляет около 8 гривен за килограмм, тогда как в прошлом году она достигала 20 гривен за килограмм. Увеличение предложения на внутреннем рынке уже привело к заметному понижению стоимости продукции для потребителей.

В то же время, доля отечественных сортов на украинском рынке остается относительно небольшой и составляет лишь 10–12%, именно в этом сегменте наблюдается дефицит продуктов в Кировоградской области. Это связано с тем, что такие сорта преимущественно выращивают мелкие фермеры, для которых производство становится все менее выгодным. Рост затрат на труд и отсутствие достаточных ресурсов для хранения урожая заставляют домохозяйства сокращать объемы производства или вообще отказываться от этой культуры.

Несмотря на это, Николай Фурдыга уверяет, что урожая этого года в целом хватит для полного обеспечения внутренних потребностей страны. Рекордный импорт картофеля в прошлом году, который составил 123 тысячи тонн, объясняет неблагоприятными погодными условиями и засухой в 2024 году. Тогда урожай в Украине сократился почти на 4 миллиона тонн – до 17,36 миллиона тонн против 21,36 миллиона тонн в 2023 году.

Низкие показатели сбора в предыдущем сезоне заставили Украину активнее прибегать к импорту. Кроме традиционных поставок из Египта в феврале-марте, значительную долю импортного картофеля в денежном эквиваленте обеспечила Польша, на которую пришлось более трети всех объемов, ввезенных в страну.

Источник: Интерфакс-Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области: кто из пожилых людей может получить дополнительные деньги.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: украинцы могут получить помощь, как это сделать.