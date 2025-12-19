У Кіровоградській області фіксують дефіцит окремих продуктів вітчизняного виробництва, що зумовлено сукупністю економічних і виробничих чинників, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив директор Інституту картоплярства Микола Фурдига.

Фахівець зазначає, що загалом у країні цього року очікують значно вищі обсяги врожаю картоплі. Основною причиною зростання стало розширення посівних площ у середніх та великих аграрних підприємствах, які активно інвестують у виробництво. Водночас дрібні фермери та домогосподарства поступово скорочують вирощування цієї культури, оскільки вона стає дедалі менш вигідною через високу трудомісткість і низьку рентабельність.

За словами Миколи Фурдиги, валовий збір картоплі у 2025 році буде приблизно на 50 відсотків більшим, ніж торік. Такого результату вдалося досягти завдяки двом ключовим факторам. Площі під вирощування зросли на 25 відсотків, а сприятливі погодні умови забезпечили додаткове підвищення врожайності ще на 25 відсотків.

Експерт також звернув увагу на істотні зміни в ціновій ситуації на ринку. Наразі середня відпускна ціна картоплі з господарств становить близько 8 гривень за кілограм, тоді як у минулому році вона сягала 20 гривень за кілограм. Збільшення пропозиції на внутрішньому ринку вже призвело до помітного зниження вартості продукції для споживачів.

Водночас частка вітчизняних сортів на українському ринку залишається відносно невеликою і становить лише 10–12%, саме в цьому сегменті спостерігається дефіцит продуктів у Кіровоградській області. Це пов’язано з тим, що такі сорти переважно вирощують дрібні фермери, для яких виробництво стає все менш вигідним. Зростання витрат на працю та відсутність достатніх ресурсів для зберігання врожаю змушують домогосподарства скорочувати обсяги виробництва або взагалі відмовлятися від цієї культури.

Попри це, Микола Фурдига запевняє, що цьогорічного врожаю загалом вистачить для повного забезпечення внутрішніх потреб країни. Рекордний імпорт картоплі минулого року, який склав 123 тисячі тонн, він пояснює несприятливими погодними умовами та посухою у 2024 році. Тоді врожай в Україні скоротився майже на 4 мільйони тонн — до 17,36 мільйона тонн проти 21,36 мільйона тонн у 2023 році.

Низькі показники збору в попередньому сезоні змусили Україну активніше вдаватися до імпорту. Окрім традиційних поставок з Єгипту у лютому–березні, значну частку імпортної картоплі в грошовому еквіваленті забезпечила Польща, на яку припало понад третину всіх обсягів, завезених до країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

