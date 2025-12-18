Внедрение новой системы оплаты проезда в Кропивницком позволит пассажирам быстро и бесконтактно рассчитываться за билеты.

В Кропивницком новая система оплаты проезда должна была заработать еще в 2025 году, однако реализацию отложили из-за технических и юридических вопросов, сообщает Politeka.net.

Дискуссии о внедрении электронного билета продолжаются уже несколько лет. Начальник управления транспорта Виктор Житник ранее заявлял, что город планирует перейти на безналичную оплату, для чего бы объявили тендер на компанию-оператора оборудования.

В июне одна из компаний была приглашена представить концепцию автоматизированной системы учета расчета. Этот оператор уже работает в крупных городах, в том числе Киев, Львов, Ровно и Черновцы.

В июле община рассматривала проект с пластиковыми карточками для всех пассажиров, включая льготников. Планировалось ограничить бесплатные поездки 60 в месяц, что вызвало недовольство горожан.

В сентябре исполком подготовил новый проект без ограничений для льготных поездок и срока их действия. Документ направили на согласование в Антимонопольный комитет, чтобы избежать рисков конкуренции между перевозчиками и поставщиками оборудования.

Согласно данным Prozorro, подрядчика для реализации еще не выбрали. Представитель горсовета Сергей Якунин пояснил, что после получения заключения исполком вернется к рассмотрению проекта и примет решение о внедрении электронной оплаты.

Жителям советуют следить за официальными сообщениями и готовиться к переходу на новую систему, чтобы использование транспорта оставалось удобным и бесперебойным.

Источник: gre4ka.info

