Впровадження нової системи оплати проїзду у Кропивницькому дозволить пасажирам швидко та безконтактно розраховуватися за квитки.

У Кропивницькому нова система оплати проїзду мала запрацювати ще у 2025 році, проте реалізацію відклали через технічні та юридичні питання, повідомляє Politeka.net.

Дискусії про впровадження електронного квитка тривають вже кілька років. Начальник управління транспорту Віктор Житник раніше заявляв, що місто планує перейти на безготівкову оплату, для чого оголосили б тендер на компанію-оператора обладнання.

У червні одну з компаній запросили представити концепцію автоматизованої системи обліку розрахунку. Цей оператор уже працює у великих містах, серед яких Київ, Львів, Рівне та Чернівці.

У липні громада розглядала проєкт із пластиковими картками для всіх пасажирів, включно з пільговиками. Планувалося обмежити безкоштовні поїздки 60 на місяць, що викликало невдоволення містян.

У вересні виконком підготував новий проєкт без обмежень для пільгових поїздок та без терміну їх дії. Документ направили на узгодження до Антимонопольного комітету, щоб уникнути ризиків для конкуренції між перевізниками та постачальниками обладнання.

Згідно з даними Prozorro, підрядника для реалізації ще не обрали. Речник міськради Сергій Якунін пояснив, що після отримання висновку виконком повернеться до розгляду проєкту та ухвалить рішення щодо впровадження електронної оплати.

Мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями та готуватися до переходу на нову систему, щоб користування транспортом залишалося зручним і безперебійним.

Джерело: gre4ka.info

