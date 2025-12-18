Спеціалісти ДТЕК оголосили про застосування додаткових графіків відключення світла в Київській області у пʼятницю, 19 грудня 2025 року.

У звʼязку з профілактичними роботами в електромережах у Київській області 19 грудня 2025 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема 19 грудня в Київській області додаткові графіки відключення світла з 9:30 до 15:30 діятимуть у межах Великодимерської громади в селищі Велика Димерка для будинків по вул. Вишнева, Відродження, Вокзальна, Докучаєва, Квітнева, лісова, Печерська, пров. Квітневий, а також у селі Гоголів по вулиці Ярослава Мудрого.

Так само з 9:30 до 15:30 у пʼятницю обмеження електропостачання торкнуться Обухівської громади, пише Politeka. Знеструмлення відбудуться в таких населених пунктах:

Григорівка (вул. Вишнева);

Обухів (Гайдамацька, Малишка, Миру, Трипільська, Франка, Урочище Педина, Кооп. "Сонячний", м-н Сонячний);

Гусачівка (Лесі Українки);

Деревʼяна (Глинищанська, Гончарна, Ліщана, Молодіжна, Польова, Садова, Сонячна, Усівська, Хуторна, Шкільна, Ярова, пров. Підгірний, СТ "Овражек").

У селі Лісне Дмитрівської громади обмеження електропостачання діятимуть у пʼятницю з 8:00 до 19:00.

Крім того, в Київській області 19 грудня додаткові графіки відключення світла із 7 до 19 години діятимуть у місті Вишгород по вул Грушевського та з 10 до 18 – в с. Хотянівка (Лісова, Михайлівська, Молодіжна, Піщана, Садова, Яблунева, масив "Північний", СТ "Ялинка", "Глядин", "Дальнє", "Залізничний", "Зоря", "Пролісок", "Пролісок-10", "Сонячний", "Світанок").

