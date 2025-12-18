Рішення про новий графік поїздів на в Черкаській областіі прийнято з урахуванням традиційного зниження кількості поїздок.

Новий графік руху поїздів в Черкаській області вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця", розклад діятиме наприкінці грудня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Новий графік руху поїздів в Черкаській області було введено після рішення компанії-перевізника "Укрзалізниці". З'явилося попередження, що наприкінці грудня у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі тимчасово буде скориговано графіки руху та маршрути окремих приміських поїздів.

Зміни запроваджуються з технічних причин і мають на меті забезпечення безпеки пасажирських перевезень та стабільної роботи залізничної мережі.

У Черкаській області в окремі дні поїзди курсуватимуть за зміненими маршрутами. Так, 23 грудня приміський поїзд №6097 здійснюватиме перевезення за маршрутом Черкаси – Сміла замість звичного сполучення Черкаси – Ім. Т. Шевченка.

24 грудня змін зазнає рух поїзда №6022, який курсуватиме за маршрутом Сміла – Черкаси замість маршруту Ім. Т. Шевченка – Черкаси.

Окрім цього, 23, 24, 26 та 29 грудня поїзд №6506 сполученням Ім. Т. Шевченка – Знам’янка курсуватиме без зупинок на окремих проміжних станціях. У зазначені дні поїзд не зупинятиметься на станціях Водяне, Степова та Знам’янка-2.

Усі зміни мають тимчасовий характер і діятимуть лише на період виконання ремонтних робіт. Пасажирам рекомендують завчасно ознайомлюватися з оновленими розкладами та враховувати скориговані маршрути під час планування поїздок, щоб уникнути можливих незручностей і затримок.

