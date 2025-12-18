Дефіцит продуктів у Харківській області стає помітним фактором, який безпосередньо впливає на доступність та вартість овочів.

У Харківській області останнім часом спостерігається дефіцит продуктів, які традиційно користуються високим попитом серед місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Відзначається, що нестача торкнулася не лише тепличних овочів, а й деяких інших категорій продуктів, що створює додатковий тиск на внутрішній ринок та може впливати на загальне ціноутворення.

Експерти стверджують, що дефіциту картоплі цієї зими у Харкові та області очікувати не варто. Проте ціноутворення на цю продукцію значною мірою залежатиме від ситуації в Європі. Там зараз спостерігається надлишок врожаю та різке здешевлення бульби до рекордно низького рівня. Це може призвести до збільшення імпорту дешевшої картоплі з Європейського Союзу на український ринок.

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко зазначила, що нинішня вартість європейської продукції на 3–5 гривень за кілограм нижча за українську, через що вітчизняні господарства опиняються під посиленим конкурентним тиском і змушені пристосовуватися до нових ринкових умов.

Аналітики також відзначають суттєве зростання цін на тепличні огірки. Основна причина цього явища — дефіцит продукції в регіоні, що поєднується зі стабільним попитом серед споживачів і роздрібних торговельних мереж. Нестача овочів і активний попит створюють умови для подальшого підвищення вартості, що може впливати на загальний бюджет домогосподарств.

Подібна тенденція спостерігається й на ринку тепличних помідорів. Ціни на томати зростають уже третій тиждень поспіль. Експерти пояснюють це тим, що фермерські господарства зараз постачають значно менші обсяги продукції порівняно з початком сезону. Менша пропозиція, поєднана з високим попитом, створює умови для стабільного підвищення цін і формує новий баланс на місцевому ринку.

Отже, дефіцит продуктів у Харківській області стає помітним фактором, який безпосередньо впливає на доступність та вартість овочів і картоплі, водночас створюючи виклики для виробників та споживачів, що намагаються адаптуватися до мінливих умов ринку.

