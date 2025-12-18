В Харьковской области в последнее время наблюдается дефицит продуктов, традиционно пользующихся высоким спросом среди местных жителей, сообщает Politeka.

Отмечается, что недостаток затронул не только тепличные овощи, но и некоторые другие категории продуктов, что создает дополнительное давление на внутренний рынок и может влиять на общее ценообразование.

Эксперты утверждают, что дефицита картофеля этой зимой в Харькове и области ожидать не стоит. Однако ценообразование на эту продукцию будет в значительной степени зависеть от ситуации в Европе. Там сейчас наблюдается переизбыток урожая и резкое удешевление клубня до рекордно низкого уровня. Это может привести к увеличению импорта более дешевого картофеля из Европейского Союза на украинский рынок.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко отметила, что нынешняя стоимость европейской продукции на 3–5 гривен за килограмм ниже украинской, из-за чего отечественные хозяйства оказываются под усиленным конкурентным давлением и вынуждены приспосабливаться к новым рыночным условиям.

Аналитики также отмечают значительный рост цен на тепличные огурцы. Основная причина этого явления – дефицит продукции в регионе, сочетающийся со стабильным спросом среди потребителей и розничных торговых сетей. Нехватка овощей и активный спрос создают условия для дальнейшего повышения стоимости, что может влиять на общий бюджет домохозяйств.

Схожая тенденция наблюдается и на рынке тепличных помидоров. Цены на томаты растут уже третью неделю подряд. Эксперты объясняют это тем, что фермерские хозяйства сейчас снабжают значительно меньшие объемы продукции по сравнению с началом сезона. Меньшее предложение, сопряженное с высоким спросом, создает условия для стабильного повышения цен и формирует новый баланс на местном рынке.

Следовательно, дефицит продуктов в Харьковской области становится заметным фактором, который оказывает непосредственное влияние на доступность и стоимость овощей и картофеля, одновременно создавая вызовы для производителей и потребителей, пытающихся адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

