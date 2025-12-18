Подорожчання проїзду в Житомирській області стане відчутним для місцевих мешканців, які є пасажирами приміського транспорту.

Подорожчання проїзду в Житомирській області торкнеться однієї з громад, повідомляє Politeka.

З 20 грудня зміниться вартість поїздок на маршруті №115, який з’єднує житомирський Житній ринок та Озерне. Подорожчання проїзду в Житомирській області вже офіційно підтвердили у Новогуйвинській громаді.

Інформація про зміну тарифів з’явилася на сайті громади ще 11 грудня, а з 14 грудня відповідні оголошення пасажири побачили безпосередньо в салонах транспорту, що курсує цим напрямком.

Подорожчання проїзду в Житомирській області на маршруті №115 стосується не лише одного рейсу, а загальної політики перевізника щодо приміських і міжміських напрямків.

Керівник компанії перевізника ТОВ "Сав-Транс" Аркадій Савіцький у коментарі журналістам пояснив, що рішення було непростим, але вимушеним. За його словами, витрати на пальне та обов’язкові акцизи зросли настільки, що утримувати попередню ціну стало неможливо.

Він зазначив, що підвищення становить у середньому від 2 до 3 гривень і стосується всіх маршрутів, які обслуговує підприємство.

Також перевізник звернув увагу на сезонний чинник, адже з настанням зими пасажиропотік традиційно зменшується, а рейси все одно потрібно виконувати регулярно, незалежно від кількості людей у салоні.

Водій маршруту №115 Олег додав, що один рейс від автостанції Житній ринок до Озерного становить близько 20 кілометрів, а витрати на паливно мастильні матеріали за останній час відчутно зросли.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Майже 2,5 мільйона збитків: на Житомирщині екоінспектори виявили незаконну вирубку 158 дерев.

Також Politeka повідомляла, "Сила відновлення": у Житомирі ветеранам допомогли подолати ПТСР та знайти шлях до повноцінного життя.

Як повідомляла Politeka, Понад тисячу зрубаних дерев: прокуратура вимагає стягнути 1,8 млн грн з лісоруба-браконьєра на Житомирщині.