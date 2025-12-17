Новий графік руху поїздів у Вінницькій області створений для того, щоб місцевим мешканцям було зручніше пересуватися регіоном.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області набрав чинності з 14 грудня, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі "Укрзалізниці", пасажирам на маршруті Гайворон-Вінниця стало зручніше планувати поїздки завдяки новому графіку руху поїздів у Вінницькій області.

Оновлення торкнулося приміських електропоїздів, що дозволяє більш комфортно і передбачувано подорожувати регіоном, враховуючи зміни у відправленнях та прибуттях.

Згідно з інформацією залізничної компанії, новий графік руху поїздів у Вінницькій області охоплює щоденні електропоїзди та деякі інші маршрути.

Так, № 6355/6356 Черкаси - Умань відправляється з Черкас о 06:52 і прибуває до Умані о 13:50, а поїзд № 6357 Умань – Христинівка відправляється о 14:02 і прибуває о 14:38. Крім того, поїзд № 6358 Христинівка – ім. Т. Шевченка відправляється о 14:46 і прибуває о 19:09.

Щоденні маршрути, крім окремих днів тижня, охоплюють № 6421 Умань – Вапнярка, № 6422 Христинівка – Умань, № 6423 Умань – Христинівка та № 6424 Вапнярка – Умань.

Для № 6631 Вінниця – Гайворон і № 6632 Гайворон – Вінниця передбачено курсування щодня, крім вівторка та суботи. Також у розкладі залишаються клади за окремим розкладом, зокрема № 7603 Христинівка – Гайворон та № 7608 Гайворон – Христинівка, що курсують у різні дні тижня.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти інформацію на офіційному сайті "Укрзалізниці" і планувати поїздки, аби подорож була максимально зручною та безпечною.

