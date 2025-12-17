Безкоштовне житло для ВПО у Харкові гарантує усі базові зручності.

У Харкові розпочався експериментальний проєкт із надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Про це зазначають в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Ініціатива розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які потребують додаткової підтримки після тривалого медичного догляду та не можуть самостійно організувати повсякденне життя.

Програма передбачає безоплатне проживання у спеціально облаштованих приміщеннях терміном до 12 місяців. Фінансування здійснюється за рахунок державного бюджету.

У межах ініціативи учасники отримують:

безкоштовне житло для ВПО у Харкові з усіма базовими зручностями;

можливість самостійно готувати їжу та організовувати побут;

допомогу у веденні домашнього господарства та відновленні соціальних навичок;

підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій;

доступ до фахівців та служб за потреби, незалежно від форми власності приміщення.

Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні та юридичні надавачі соціальних послуг, включені до відповідного Реєстру, які відповідають критеріям Кабінету Міністрів і мають у власності або орендують приміщення, придатне для надання послуг.

У Міністерстві соцполітики підкреслюють, що проєкт не обмежується лише тимчасовим розміщенням людей, які втратили житло через війну. Основна мета — відновлення самостійності, стабільності та почуття безпеки, створення умов для повноцінного повсякденного життя та адаптації до нових обставин.

Програма продовжить працювати, надаючи всебічну підтримку всім ВПО, які цього потребують, та допомагаючи зберегти незалежність і соціальну інтеграцію.

