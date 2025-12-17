В Одеській області на 18 грудня запроваджують графіки планових відключень світла у зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Як зазначають енергетики, фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» підготували детальний графік планових знеструмлень на 18 грудня. У низці населених пунктів обмеження триватимуть до 11 годин поспіль.

Зокрема, роботи виконуватимуться в межах Біляївської територіальної громади. У селі Мирне електропостачання буде повністю припинене з 08:00 до 17:00. У цей період без світла залишиться українці, що проживають за адресами:

Виноградна, Городня, Котляревського, Крайня, Миру, Новоселів, Паркова, Радісна, Річкова, Сагайдачного, Сонячна, Степова, Українки Лесі, Франка Івана, Фрейдентальська, Хмельницького Богдана, Центральна, Шевченка, пров. Шкільний.

Також через технічні роботи з 08:00 до 17:00 електроенергії не буде в селі Градениці — обмеження стосуватимуться визначеної вулиці Зелена.

Окрім цього, планове знеструмлення заплановане у межах Окнянської селищної територіальної громади. Відключення відбудеться з 8 до 19 (протягом 11 годин поспіль) за переліком насених пунктів, оприлюднених у графіку:

с. Артирівка: вул. Артирівка, Миру, Шкільна.

с-ще Окни: вул. Бондаренка.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» буде проводити профілактичні роботи з 08:00 до 19:00. Через це не буде електрики в селі Соболівка (вул. Польова).

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

