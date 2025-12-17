Новий графік руху поїздів у Волинській області додав більше зручності для місцевих жителів, які полюбляють пересуватися залізницею.

З 14 грудня пасажири регіональних та приміських рейсів мають можливість відчути переваги нового графіка руху поїздів у Волинській області, повідомляє Politeka.

За даними "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів у Волинській області передбачає, що поїзд Ковель - Львів тепер зупиняється у Турійську на одну хвилину.

Завдяки цьому жителі Турійська отримали можливість прямого сполучення з Львовом. Вранці прибуття відбувається на 10:04, а відправлення - о 10:05.

Ввечері даний пасажирський склад прибуває о 18:55 та вирушає о 18:56. У зворотному напрямку, зі Львова до Турійська, пасажири прибувають до кінцевої о 8:20 та 17:11 відповідно.

Варто зазначити, що новий графік руху поїздів у Волинській області також передбачає динамічні тарифи. Наприклад, на 17 грудня квиток у купе другого класу коштує 79 гривень, тоді як уже 20 грудня ціна зростає до 182 гривень.

Раніше в "Укрзалізниці" пояснювали, що вартість квитка залежить від кількох факторів. Зокрема, враховується день тижня, тип вагона тощо.

Тож, оновлений розклад дозволяє краще планувати поїздки та економити час для місцевих жителів. Завдяки прямому сполученню з культурною столицею України, зручніше добиратися і до інших міст на заході країни.

Перевізник зазначає, що квитки можна придбати заздалегідь онлайн або в касі залізничного вокзалу. Якщо ви обрали перший варіант, то це можна зробити через офіційний сайт "Укрзалізниці", або ж офіційний додаток.

Про це радять подбати заздалегідь, адже часто квитки розбирають дуже швидко.

