Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області дозволить уникнути перебоїв у водопостачанні.

У Хмельницькій області офіційно оголосили про підвищення тарифів на воду, яке набуде чинності на початку 2026 року, повідомляє Politeka.

За даними місцевого виконкому, зміни стали результатом аналізу витрат на електроенергію, матеріали та обслуговування мереж. Мета — забезпечити стабільну подачу води для всіх споживачів і підтримувати систему в належному стані.

Нові тарифи передбачають 34,14 грн за кубометр подачі та 62,76 грн за відведення стоків. Для порівняння, попередні ціни становили 21,30 та 45,00 гривень відповідно. Зростання вартості торкнеться переважно домогосподарств, які активно користуються централізованою мережею.

Останнє підвищення тарифів для населення відбулося у серпні 2023 року, а для організацій — у квітні 2025-го. Міська влада підкреслює, що нова система розрахунків є однаковою для всіх категорій користувачів та гарантує прозорість нарахувань.

Представники громади наголошують, що підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області дозволить уникнути перебоїв у водопостачанні, оновити технічне обладнання та продовжити модернізацію мереж. Фахівці радять мешканцям врахувати нові ціни при складанні бюджету на наступний рік.

До слова, про підвищення тарифів на комунальні послуги також інформували в Миколаївській області. Воно відбулося на основі розрахунків, які враховують зростання вартості енергоресурсів, транспортування та утримання інфраструктури.

Для централізованого опалення від атомної електростанції розцінка зросла на 19,57 грн або на 12,3% порівняно з попереднім і становить 167,73 грн за 1 Гкал без ПДВ.

Останні новини України:

Підвищення тарифів на воду у Хмельницькій області: повідомлено про нові ціни

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому: де на три дні перекрили проїзд

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому: скільки днів та де саме не можна буде їздити