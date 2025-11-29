Представители общины подчеркнули, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области направлено на поддержку работы сетей.

Повышение тарифов на воду в Хмельницкой области вступит в силу с начала 2026, сообщил городской исполнительный комитет, сообщает Politeka.

Решение было принято после анализа затрат и необходимости обеспечить стабильное функционирование местных систем водоснабжения.

Новые тарифы предусматривают оплату 34,14 грн. за куб поданной воды и 62,76 грн. за отвод. Предыдущие показатели составляли 21,30 грн и 45,00 грн, поэтому изменение будет ощутимым для домохозяйств. Основное давление на деньги создает электроэнергия, формирующая значительную долю себестоимости.

Последнее повышение для населения проводилось в августе 2023 года, а для учреждений – в апреле 2025-го. Городской совет Хмельницкого сохранил одинаковый подход к расчетам абсолютно для всех категорий потребителей.

Представители общества подчеркнули, что повышение тарифов на воду в Хмельницкой области направлено на поддержку работы сетей и гарантирование стабильных услуг. Специалисты советуют учесть обновленные данные при планировании расходов в год.

Кроме того, о подобной ситуации сообщали также и в соседней Ровенской области.

С 1 ноября 2025 жители там платят 35,57 гривен за куб воды и 61,45 за водоотвод. Общая сумма за услуги составит 97,02 за кубометр. В решении также отмечено, что с новогоднего периода тарифы снова возрастут.

С 1 января 2026 года цена воды составит 36,42 гривен за кубометр, а водоотвод – 63,30. Итоговая стоимость достигнет 99,72 за кубометр. Отдельно определена абонентская плата для украинцев — 24,07 каждого месяца.

