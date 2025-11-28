Ограничение движения транспорта в Хмельницком будет введено на три дня на одной из улиц города, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет городской совет.
С 28 по 30 ноября часть улицы Ивана Пулюя, от Молодежной до Львовского шоссе, будет закрыта для проезда с 08:00 до 16:00. Причина – работы по уходу за зелеными насаждениями, проводимыми городским коммунальным предприятием на рынке “Утренний”.
Водителей призывают учитывать временные изменения и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
Городской совет отмечает, что ограничение движения транспорта в Хмельницком будет длиться всего три дня и призвано обеспечить безопасность рабочих и надлежащий уход за деревьями.
Кроме того, в Хмельницкой области сообщалось о новом графике движения поездов.
"Укрзализныця" начала ремонт путей на участке Михайленко - Чуднов-Волынский, через что вводят новый график движения поездов в Хмельницком.
Изменения будут действовать до 11-12 декабря в зависимости от конкретного рейса. В конце ноября планируется также корректировка расписания на маршрутах в направлении Ровно и Коростень.
В частности, поезд №6249 Казатин 1 – Шепетовка с 18 ноября по 12 декабря будет прибывать в Шепетовку в 08:02, а обратный рейс №6250 будет отправляться в 03:47.
Поезд №6253 будет курсировать в Шепетовку с 17 ноября по 12 декабря в 13:36, а рейс обратном направлении №6254 будет отправляться в 08:30 в тот же период.
Местных пассажиров призывают проверять актуальное расписание перед поездкой во избежание неудобств во время временных изменений.
Отдельно в расписании обновлены маршруты по направлению Коростень.
