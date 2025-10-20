Дефіцит продуктів у Хмельницькій області у 2025 році суттєво вплинув на мешканців регіону, обмеживши доступ до основних товарів, повідомляє Politeka.

Найбільш помітним стало подорожчання молочних продуктів. Літр молока зараз коштує приблизно 39–45 гривень, а невелика упаковка вершкового масла вагою 180 грамів навіть у рамках акцій продається від 73,70 грн. За словами експерта «Інфагро» Максима Фастєєва, попри зростання обсягів сировини, високий попит на білкові та жирні продукти утримує ціни на стабільно високому рівні.

Ситуацію додатково вплинула зменшена кількість замовлень на українське масло з Європи. Первинні квоти діяли до кінця липня, проте частина поставок ще кілька тижнів надходила на зовнішній ринок. Це дещо підвищило внутрішню пропозицію та допомогло стабілізувати ціни. Водночас виробники змушені коригувати стратегії продажів через збереження напруженості на ринку.

Сезонні коливання виробництва та накопичення запасів також вплинули на вартість. У серпні середня ціна молока становила близько 41,5 грн за літр, а масло піднялося з 78 грн за 200 г до 102 грн. Органічні та фермерські продукти традиційно оцінюються на 10–20% дорожче.

Економіст Олег Пендзін пояснює, що високі тарифи пов’язані зі скороченням господарств, зменшенням поголів’я корів і зростанням витрат на корми та енергію. Він зазначає:

«Менше корів — менше молока, тому ціни залишатимуться високими до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та доступних кредитів можливе подальше збільшення на 5–7%».

Часткове зменшення тиску на ринок може забезпечити об’єднання фермерів, проте це лише тимчасовий захід. Жителям радять планувати покупки заздалегідь та скористатися акціями. Дефіцит продуктів у Хмельницькій області залишається серйозною проблемою, що змушує споживачів адаптуватися до нових ринкових умов і обирати ефективні стратегії придбання продуктів.

