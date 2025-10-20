Дефицит продуктов в Хмельницкой области в 2025 году оказал существенное влияние на жителей региона, ограничив доступ к основным товарам, сообщает Politeka.

Наиболее заметным стало удорожание молочных продуктов. Литр молока сейчас стоит примерно 39-45 гривен, а небольшая упаковка сливочного масла весом 180 грамм даже в рамках акций продается от 73,70 грн. По словам эксперта Инфагро Максима Фастеева, несмотря на рост объемов сырья, высокий спрос на белковые и жирные продукты удерживает цены на стабильно высоком уровне.

Ситуацию дополнительно повлияло уменьшенное количество заказов на украинское масло из Европы. Первоначальные квоты действовали до конца июля, однако часть поставок еще несколько недель поступала на внешний рынок. Это несколько повысило внутреннее предложение и помогло стабилизировать цены. В то же время производители вынуждены корректировать стратегии продаж из-за сохранения напряженности на рынке.

Сезонные колебания производства и скопление запасов также повлияли на цена. В августе средняя цена молока составила около 41,5 грн. за литр, а масло поднялось с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно оцениваются в 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что высокие тарифы связаны с сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию. Он отмечает:

«Меньше коров меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дальнейшее увеличение на 5–7%».

Частичное уменьшение давления на рынок может обеспечить объединение фермеров, однако это лишь временная мера. Жителям советуют планировать покупки заранее и воспользоваться акциями. Дефицит продуктов в Хмельницкой области остается серьезной проблемой, заставляющей потребителей адаптироваться к новым рыночным условиям и выбирать эффективные стратегии приобретения продуктов.

