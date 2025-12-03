Енергетики попередили, які графіки відключення світла будуть застосовувати в Київській області з 4 по 6 грудня 2025 року.

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" оголосив про нові локальні графіки відключення світла в області на період із 4 по 6 грудня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема 4 грудня в Київській області на час проведення профілактичних робіт в електричних мережах застосовуватимуть такі графіки відключення світла :

Переяслав (з 8:30 до 14:30 – вул. Берла, Гоголя, Короленка, Ляскоронського, Панаса Мирного, Братів Міхновських, Павла Тетері, Ярослава Мудрого; з 12:00 до 18:00 – Криворізька, Металургів, Северина Наливайка, Соборна);

частково Іванків, Запрудка, Коленці, Коленцівське, Блідча, Тетерівське – з 8:00 до 20:00

Протягом двох днів, 4 та 5 числа, як повідомляє Politeka, знеструмлення відбуватимуться в таких населених пунктах:

Гоголів (вул. Остапа Вишні, Гоголя, Кладижинська, Котляревського, Черняховського, Чорних Запорожців, пров. Гоголя, Кладижинський, Чорних Запорожців) – з 9:30 до 15:30;

Красне (Центральна, Слобода) – з 9:00 до 15:00.

Крім того, за даними ДТЕК, у пʼятницю та суботу, 5-6 грудня, графіки відключення світла в Київській області додатково діятимуть у селі Михайлівка (вулиці Зоряна, Набережна, Центральна) з 8:00 до 18:00 та с Богданівка (Гайова, Олімпійська, Хоменка, Богдана Хмельницького) з 9:30 до 15:30.

