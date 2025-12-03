Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут применять в Киевской области с 4 по 6 декабря 2025 года.

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" объявило о новых локальных графиках отключения света в области на период с 4 по 6 декабря 2025 года, пишет Politeka.

В частности, 4 декабря в Киевской области на время проведения профилактических работ в электрических сетях будут применяться следующие графики отключения света:

Переяслав (с 8:30 до 14:30 – ул. Берла, Гоголя, Короленко, Ляскоронского, Панаса Мирного, Братьев Михновских, Павла Тетери, Ярослава Мудрого; с 12:00 до 18:00 – Криворожская, Металлургов, Северина Наливайка, Соборная);

частично Иванков, Запрудка, Коленцы, Коленцовское, Блидча, Тетеревское – с 8:00 до 20:00

В течение двух дней, 4 и 5 числа, как сообщает Politeka, будут происходить обесточивания в следующих населенных пунктах:

Гоголев (ул. Остапа Вишни, Гоголя, Кладыжинская, Котляревского, Черняховского, Черных Запорожцев, пер. Гоголя, Кладыжинский, Черных Запорожцев) – с 9:30 до 15:30;

Красное (Центральная, Слобода) – с 9:00 до 15:00.

Кроме того, по данным ДТЭК, в пятницу и субботу, 5-6 декабря, графики отключения света в Киевской области будут дополнительно действовать в селе Михайловка (улицы Зоряна, Набережная, Центральная) с 8:00 до 18:00 и с Богдановка (Гаевая, Олимпийская, Хоменко,3 Богдана 3).

