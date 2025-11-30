В Киевской области в течение недели с 1 по 7 декабря 2025 года снова будут применять дополнительные графики отключения света.

ДТЭК предупреждает, что на следующей неделе – с 1 по 7 декабря – в Киевской области применят специальные графики отключения света на время проведения профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в понедельник, 1 декабря 2025 года, графики отключения света в Киевской области будут действовать в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины. Там с 9:00 до 16:00 без электроэнергии временно останутся:

поселок Ракитное (ул. Воли, Космонавтов),

село Синява (Набережная, Таращанская, Майская, Шевченко, Школьная, Яблоневая, пер. Шевченко).

Также дополнительные ограничения электроснабжения в понедельник будут действовать на территории Кагарлыкской общины. Так же с 9:00 до 16:00 частично будет обесточено с. Антоновка (Вишневая, Дружбы, Киевская, Шевченко) и Сущаны (Мира, Трохименко), сообщает Politeka.

В течение двух дней, 1 и 2 числа, с 10 до 16 часов плановые обесточивания будут происходить в селе Мотыжин по улице Василия Довгича.

Речь идет именно о дополнительных ограничениях, связанных с проведением плановых профилактических работ в электросетях. О других графиках отключения света в регионе на период с 1 по 7 декабря ДТЭК объявит позже, следите за актуальной информацией на официальных страницах компании, а также на страницах своего территориального общества.

