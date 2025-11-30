Специалисты напоминают, что график отключения света в неделю с 1 по 7 декабря в Запорожской области составлен заранее для безопасного проведения ремонтных работ.

График отключения света на неделю с 1 по 7 декабря в Запорожской области обнародован местными энергетиками, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго.

Плановые отключения связаны с ремонтом электрооборудования и охватят ряд деревень и улиц.

1 декабря с 08:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят в селе Широкое на улицах Счастливая и нескольких близлежащих, а также в Новопетровке полностью по Квитковой. В Умовке отключения будут касаться Голяткиной, Шевченко и Школьной.

2 декабря обесточение планируется в Водяном на улице Кармелюка и в Нововознесенке полностью.

3 числа работы будут проводить в Лукашево на Миру, Цветущем и Северном переулках, снова с 09:00 до 17:00.

4 числа без электроснабжения останутся Широкое (ул. Луговая и Центральная), Новопетровка (Вишневая) и Новостепнянское (Счастливая).

Специалисты напоминают, что график отключения света в неделю с 1 по 7 декабря в Запорожской области составлен заранее для безопасного проведения ремонтных работ. Местным жителям советуют заранее планировать использование бытовой техники и запасаться необходимыми ресурсами.

Ожидается, что работы обеспечат стабильные поставки в будущем и уменьшат риски аварий.

Чтобы подготовиться к плановым обесточениям, следует заранее зарядить все гаджеты и подготовить павербанки, а также запастись фонарями, свечами и батарейками. Рекомендуется заранее спланировать приготовление пищи или пользоваться газовыми плитками, а также выключить электроприборы из сети во избежание скачков напряжения. Кроме того, полезно предупредить всех членов семьи и подготовить необходимые ресурсы.

