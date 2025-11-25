График отключения света в Запорожской области на 26 ноября был обнародован заранее, чтобы жители могли учесть возможные неудобства.

График отключения света в Запорожской области на 26 ноября был обнародован из-за проведения дневных работ на оборудовании в трех селах региона, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

С 09:00 до 17:00 временное обесточивание запланировано во Владимировском. Под отключение попадут дома на улицах 8 Марта (4, 5, 7, 9, 6, 8, 10), Бегенова (1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 10, 12, 8, 6 10, 3, 5, 7, 9), Молодежный (1–8, 14а, 15), Первомайский (2–15), Стадионный (10, 10а, 11–13), Шикунова (1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 2); Школьный (14, 7, 8). Здесь бригады будут заниматься ремонтом элементов сети.

В Приднепровском в тот же период без питания останутся отдельные дома на Набережной: 43, 44а, 44, 52, 53, 40а, 27, 30, 32, 33, 37, 35, 40. Запланирована замена технических компонентов.

В Разумовке список более расширен. Обесточивание охватит улицу Голяткина (16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 12, 14, 23), Шевченко (20, 9, 5 52, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 34а, 32, 30а, 30 и Школьную (20–26). Здесь также будут продолжены работы, необходимые для обновления инфраструктуры.

Специалисты также подчеркивают, что такое вмешательство выполняется для повышения надежности и уменьшения аварийных ситуаций. График отключения света в Запорожской области на 26 ноября был обнародован заранее, чтобы жители могли учесть возможные неудобства.

После завершения работ питание должны подать в установленное время, а в случае изменений информацию обновят оперативно.

