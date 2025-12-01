Робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області представлена кількома пропозиціями від місцевих роботодавців, відкритих до співпраці з людьми старшого віку, повідомляє Politeka.

Актуальні варіанти розміщено на платформі work.ua.

У Дніпрі компанія «Продрезерв 5» шукає комірника для роботи на харчовому складі. Пропонується офіційне оформлення, робочий тиждень із понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00 та заробітна плата 22 000 гривень. Вимоги включають досвід від року, знання Excel і бажано 1С, відповідальність, дисципліну та готовність до навантажень. Основні обов’язки — прийом і видача продукції, ведення обліку, перевірка документації та дотримання умов зберігання товару.

Ще одна вакансія — різноробочий у селищі Обухівка. Пропозицію оприлюднила будівельна компанія ФОП Сімонов В.А. Заробітна плата — від 26 000 до 35 000 гривень із виплатами тричі на місяць. Роботодавець надає доставку з вокзалу, забезпечує спецодяг і весь необхідний інвентар. Досвід не вимагається: важливі працелюбність, фізична витривалість і позитивне ставлення. Для людей старшого віку передбачена підтримка колективу та можливість навчання на місці.

Також сервіс Glovo запрошує кур’єрів у Дніпрі. Можлива доставка пішки, на велосипеді, мотоциклі або автомобілі. Дохід може сягати 45 000 гривень на місяць, а бонуси для водіїв — до 2 000 гривень щотижня. Серед переваг — страхування, гнучкий графік і часті виплати.

Отже, робота для пенсіонерів у Дніпропетровській області охоплює кілька напрямків — складську діяльність, будівництво й доставку. Кожен може обрати умови, що відповідають його можливостям і досвіду, отримуючи стабільний дохід і соціальні гарантії.

