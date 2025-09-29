Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області є наслідком глибокого аналізу структури цін.

Через рішення НКРЕКП, яким затверджено зростання цін на розподіл електроенергії, тому станеться підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області, пише Politeka.

Постанова про це з'явилася на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як пояснили у НКРЕКП, підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області є наслідком глибокого аналізу структури цін і діяльності енергетичних компаній за попередні роки. Основна мета підвищення — залучення додаткових фінансових ресурсів, які будуть спрямовані на погашення боргів перед НЕК «Укренерго», а також на створення умов для стабільної роботи енергосистеми в опалювальний сезон.

Йдеться, зокрема, про підготовку інфраструктури до підвищених навантажень у холодну пору року та забезпечення надійності постачання електроенергії.

Голова НКРЕКП Юрій Власенко наголосив, що ухвалене рішення є важливим механізмом повернення коштів операторам системи розподілу, які було виявлено під час попередніх перевірок. Нові тарифи стосуватимуться 18 операторів, що працюють за моделлю RAB-тарифоутворення, яка передбачає інвестиційний підхід до розвитку енергомереж.

Очікується, що додаткові кошти, отримані в період із вересня по грудень 2025 року, підуть на зменшення заборгованості перед оператором системи передачі електроенергії, а також на фінансування заходів, необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового сезону 2025–2026 років. Член правління НЕК «Укренерго» Іван Юрик пояснив, що першочергово ці кошти будуть спрямовані на підтримку генерації електроенергії та зміцнення енергетичної інфраструктури.

Фахівці прогнозують, що для побутових споживачів підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області матиме помірний характер і не призведе до суттєвого зростання сум у щомісячних платіжках. Водночас для бізнесу вплив буде відчутнішим: зростання витрат на енергоресурси може позначитися на вартості виробництва та спричинити подорожчання товарів і послуг на регіональному ринку.

