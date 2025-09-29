Из-за решения НКРЭКУ, которым утвержден рост цен на распределение электроэнергии, поэтому произойдет повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области, пишет Politeka.

Постановление об этом появилось на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как пояснили в НКРЭКУ, повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области является результатом глубокого анализа структуры цен и деятельности энергетических компаний за предыдущие годы. Основная цель повышения — привлечение дополнительных финансовых ресурсов, направленных на погашение долгов перед НЭК «Укрэнерго», а также на создание условий для стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон.

Речь идет, в частности, о подготовке инфраструктуры к повышенным нагрузкам в холодное время года и обеспечении надежности поставок электроэнергии.

Глава НКРЭКУ Юрий Власенко подчеркнул, что принятое решение является важным механизмом возврата средств операторам системы распределения, которые были обнаружены во время предварительных проверок. Новые тарифы будут относиться к 18 операторам, работающим по модели RAB-тарифообразования, предусматривающей инвестиционный подход к развитию энергосетей.

Ожидается, что дополнительные средства, полученные в период с сентября по декабрь 2025 года, пойдут на уменьшение задолженности перед оператором системы передачи электроэнергии, а также на финансирование мер, необходимых для стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2025-2026 годов. Член правления НЭК «Укрэнерго» Иван Юрик пояснил, что в первую очередь эти средства будут направлены на поддержку генерации электроэнергии и укрепление энергетической инфраструктуры.

Специалисты прогнозируют, что для бытовых потребителей повышение тарифов на коммуналку с 1 октября в Днепропетровской области будет носить умеренный характер и не приведет к существенному росту сумм в ежемесячных платежах. В то же время для бизнеса влияние будет ощутимее: рост затрат на энергоресурсы может сказаться на стоимости производства и повлиять на подорожание товаров и услуг на региональном рынке.

