Подорожание продуктов в Харьковской области отмечается на рынке молочной продукции, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

Среди самых популярных товаров – маргарин, масло и молоко, демонстрирующие разные тенденции стоимости в супермаркетах.

Маргарин Олком Сливочный 72,5% (200 г) сейчас продается в среднем за 43,45 гривны. В сети Auchan цена составляет 42,90, у Novus – 43,99. В октябре средняя месячная стоимость была 39,44, а ежедневные колебания варьировались от 37,45 до 43,45, что привело к приросту на 6,00 грн.

Масло Крестьянское 72,5% (200 г) предлагается по средней цене 118,73 грн. У Auchan его можно приобрести за 100,50, у Megamarket – 121,70, у Metro – 134,00. За прошедший месяц средняя стоимость составила 119,14, а ежедневные показатели изменялись от 118,02 до 123,20, что дало увеличение на 0,71 грн.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) стоит в среднем 56,21 грн. В Metro его оценивают в 55,12, в Megamarket – 57,30. В октябре цена колебалась от 49,82 до 58,29, а средний показатель поднялся на 3,22 гривны.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области коснулось основных молочных товаров. Наибольший прирост зафиксирован на маргарине, в то время как масло и молоко демонстрируют более постепенный рост. Покупателям следует внимательно следить за ценами в разных магазинах, чтобы эффективно планировать расходы и экономить при закупках.

Кроме того, в Харькове украинцы могут получить бесплатные продукты. В рамках проекта бенефициары получают широкий спектр услуг, что помогает улучшить качество жизни и обеспечить базовые потребности.

