Несмотря на активный завоз мяса, дефицит продукции в регионе все еще ощутим.

Дефицит продуктов в Полтавской области усугубил рост цен на мясо, сообщает Politeka.

Покупатели и фермеры уже ощущают последствия сокращения поголовья свиней.

По данным аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 г. цены на свинину поднялись на 34%, а по сравнению с прошлым годом – почти на 60%. Такой резкий рост обусловлен тем, что зимой в стране осталось около 4,5 миллионов голов, преимущественно в частных хозяйствах.

В сентябре фермеры продавали беконных свиней живым весом по 98–100 гривен за килограмм в зависимости от региона. Ограниченное предложение заставило производителей искать дополнительные источники, и рост импорта стал одним из решений.

Только в августе 2025 года в Украину завезли 4,6 тысяч тонн свинины, что на 50% больше, чем в июле. В целом за первые восемь месяцев года импорт достиг 14,9 тысяч тонн – в более чем семь раз больше, чем в прошлом году, что является рекордом с 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что к концу года объем поставок может превысить 25 тысяч тонн. Европейские рынки привлекают украинских компаний выгодными ценами на живец, что делает импорт важной альтернативой внутреннему производству.

Однако, невзирая на такую ​​ситуацию, продукты можно получить и бесплатно. В частности, в городе Полтава выдают пищу для переселенцев, переехавших в регион в течение последних 60 дней и относящихся к категориям населения, которые нуждаются в особой поддержке.

