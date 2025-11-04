Жителям Полтавської області радять звернути увагу на графік відключення світла з 5 по 6 листопада, тож розповідаємо, кого саме це стосується.

Графік відключення світла з 5 по 6 листопада у Полтавській області введуть через те, що енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Чорнухинської територіальної громади, тимчасові перерви в електропостачанні дозволять підтримувати мережі в належному стані та запобігти аваріям у майбутньому.

Графік відключення світла з 5 по 6 листопада у Полтавській області охоплює кілька населених пунктів.

Так, 5.11 з 08:00 до 16:30 електрики не буде у селі Гільці. Під обмеження потраплять такі вулиці: Костівська 1, 7, 11, 12, 13, 15, Чорнухинська 15, 16, 17, 19, 21, Шевченка 16, 18, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, Шкільна 24.

Роботи там проводитимуться в межах річної програми капітальних ремонтів. У цей же день, 5.11, планується знеструмлення в смт Чорнухи на вулиці Злагоди 23, 48.

Усі ці роботи спрямовані на технічне обслуговування ліній, що забезпечують стабільне живлення для місцевих споживачів.

6.11 з 08:00 до 16:30 ремонтні бригади також працюватимуть у Галявому. Знеструмлення торкнутья мешканців таких адрес:

Горянська 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28, Кутова 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, Лісна 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Польовий 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Садовий 1, 2, 3, Центральна 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43.

Окрім цього, енергетики нагадують, що окрім графіка планових відключень світла з 5 по 6 листопада, у Полтавській області можуть застосовувати погодинні чи аварійні обмеження.

Споживачам рекомендують користуватися офіційним сайтом АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», щоб оперативно отримувати актуальну інформацію про це.

