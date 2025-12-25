У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла на 25 грудня в Сумах.

Графіки відключення світла в Сумах на 26 грудня вводяться у частині будинків міста, проте час обмежень різниться, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Сумиобленерго».

У зв’язку з технічними роботами компанія «Сумиобленерго» сформувала детальні графіки відключення світла на 26 грудня в Сумах. Графіки відключення світла в Сумах на 26 грудня будуть діяти з 8 ранку та триватимуть до 15 години (7 годин поспіль) за такими адресами:

Героїв полку «Азов» — № 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38/1, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 79/3, 80, 81, 81А, 82, 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Мамаївщина — № 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Урожайна — № 86, 88, 109, 111

Миколи Сумцова — № 18

Східний — № 18, 20

Полковника Донця-Захаржевського — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 20, 21, 21/2, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/2, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41

Також обмеження з 8:30 до 14:30 години стануться за такими адресами:

8 Березня — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13/1, 13/2, 15, 19, 19/1, 21, 21/1, 22, 22А, 23, 24

Петра Могили — № 17, 26, 28, 32, 34, 36, 38

Степана Бандери — № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 15, 17

Катерини Білокур — № 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 23/2, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Конотопська — № 1, 1А, 2, 3, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Засумська — № 140, 140/2

Олени Теліги — № 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Олени Пчілки — № 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 18, 20, 22, 22А

Олекси Ющенка — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 23

Лізи Чайкіної — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 14

Білопільський Шлях — № 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18/2

Пелагеї Литвинової-Бартош — № 6

Депутатська — № 48, 49, 57

Окрім цього, вимкнення електрики очікується з 9 до 16 години. Знеструмлення вводяться за такими адресами:

Пономаренківська — № 14

1-ша Набережна р. Стрілка — № 7, 9Б, 24, 32, 34, 50, 54

Академічна — № 13

Берестовська — № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Білопільський Шлях — № 2

Героїв Чорнобиля — № 2А

Гетьмана Мазепи — № 1, 2, 3, 3/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14А, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/2, 27/1, 27/2, 29, 31, 33, 38

Данила Галицького — № 65, 65/1, 65А, 69, 71, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1, 79, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109

Дмитра Бортнянського — № 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98/1, 98/2, 98/3, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110

Дмитра Чижевського — № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16/1, 16/3, 18, 20, 22, 24, 26

Іллінська — № 1, 3, 7А

Ковалевський — № 4, 4/2, 6, 8, 10, 12, 14

Кузнечна — № 1, 1/22, 2, 2А, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 6, 6А, 7А, 8, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 16/1, 18, 18А

Кузнечний — № 3/1, 8

Маґістратська — № 1, 10, 12, 12А, 19, 20, 21, 21/1, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Мирослава Скорика — № 2

Молодіжна — № 65, 67, 76, 78, 78/1, 80

Набережна ріки Стрілки — № 1, 2, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 28/2, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 54

Новоселицький — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Петропавлівська — № 60

Покровська — № 1, 2, 3, 6, 11, 13, 13А, 15, 15А

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

