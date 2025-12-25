В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света на 25 декабря в Сумах.

Графики отключения света в Сумах на 26 декабря вводятся в части домов города, однако время ограничений отличается, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

В связи с техническими работами компания «Сумыоблэнерго» сформировала подробные графики отключения света на 26 декабря в Сумах. Графики отключения света в Сумах на 26 декабря будут действовать с 8 утра и продлятся до 15 часов (7 часов подряд) по следующим адресам:

Героев полка «Азов» - № 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 29 34, 35, 36, 37, 38/1, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 5 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/1, 89 83, 83А, 84, 84А, 85, 86, 87, 89, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108

Мамаивщина - № 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Урожайна — № 86, 88, 109, 111

Николая Сумцова - № 18

Схидный - № 18, 20

Полковника Донца-Захаржевского - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1, 19, 192, 2 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/2, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41

Также ограничения с 8:30 до 14:30 станут по следующим адресам:

8 Березня - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13/1, 13/2, 15, 19, 19/1, 21, 21/1, 22, 22А, 2

Петра Могилы - № 17, 26, 28, 32, 34, 36, 38

Степана Бандеры - № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 15, 17

Екатерины Белокур - № 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 23/2, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 5 62, 64

Конотопская - № 1, 1А, 2, 3, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Засумская - № 140, 140/2

Елены Телиги - № 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Елены Пчелки - № 1, 2, 3, 4, 4/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15/2, 16, 18, 20, 22, 2

Олексы Ющенко - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/1, 23

Лизы Чайкиной - № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 14

Белопольский Путь - № 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18/2

Пелагеи Литвиновой-Бартош - № 6

Депутатська - № 48, 49, 57

Кроме этого, отключение электричества ожидается с 9 до 16 часов. Обесточивание вводится по следующим адресам:

Пономаренковская - № 14

1-я Набережная р. Стрелка - № 7, 9Б, 24, 32, 34, 50, 54

Академична - № 13

Берестовская - № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25

Белопольский Путь - № 2

Героев Чернобыля - № 2А

Гетмана Мазепы - № 1, 2, 3, 3/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 13, 14А, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 18, 12, 2 26, 26/2, 27/1, 27/2, 29, 31, 33, 38

Даниила Галицкого - № 65, 65/1, 65А, 69, 71, 72/1, 72/2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78/1, 79, 81, 81А, 82, 83, 88, 84 90, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109

Дмитрия Бортнянского - № 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98/1, 98/2, 98/3, 99, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110

Дмитрия Чижевского - № 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16/1, 16/3, 18, 20, 22, 24, 26

Ильинська - № 1, 3, 7А

Ковалевський - № 4, 4/2, 6, 8, 10, 12, 14

Кузнечна — № 1, 1/22, 2, 2А, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 6, 6А, 7А, 8, 12, 12/1, 12/2, 14, 16, 16/1, 18, 18А

Кузнечный — № 3/1, 8

Магистратська — № 1, 10, 12, 12А, 19, 20, 21, 21/1, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 41 53

Мырослава Скорыка - № 2

Молодижна - № 65, 67, 76, 78, 78/1, 80

Набережна реки Стрелки - № 1, 2, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 28/2, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 54

Новоселыцькый - № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16

Петропавливська - № 60

Покровська - № 1, 2, 3, 6, 11, 13, 13А, 15, 15А

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям Сумской области рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумыоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Сумской области: какие конкретно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: каким образом можно получить продукты.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области: какие цены ждут жителей.