Новая система оплаты за проезд в Сумскую область дает новые возможности.

Новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет пассажирам общественного транспорта оплачивать поездки онлайн через приложения Приват24 и monobank, сообщает Politeka.

Сервис создан для того, чтобы сделать поездки более быстрыми, удобными и безопасными, особенно в часы пик.

Система сначала заработала в отдельных автобусах и троллейбусах, а полноценное внедрение длилось несколько недель.

Как отмечает пресс-служба КП «Электроавтотранс» Марина Вакулишина, новая система оплаты за проезд в Сумской области позволяет выбирать банковскую карту без дополнительных приложений или наличных денег.

Для покупки билета нужно отсканировать QR-код в транспорте, указать нужное количество поездок и завершить расчет. Билет следует хранить до конца маршрута, что упрощает контроль перевозчиков.

Такое новшество повышает комфорт пассажиров и делает процесс расчета быстрым и надежным. Жители могут использовать мобильное приложение для бесконтактного приобретения билета даже во время пиковых нагрузок.

Внедрение также способствует прозрачности работы перевозчиков и позволяет властям отслеживать пассажиропоток, корректировать маршруты и повышать качество обслуживания.

Жителям советуют заранее ознакомиться с функционалом программы, проверить актуальные обновления и подготовить платежные средства. Перед выходом на маршрут следует проверить баланс карты и состояние интернет-соединения, чтобы использование новой системы оплаты за проезд в Сумской области было беспрепятственным.

Также рекомендуется сохранять подтверждение оплаты до завершения поездки во избежание недоразумений с контроллерами

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Сумской области: какие две вещи делают ситуацию сложнее.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: части украинцев будут предоставлять выплаты на жилье.