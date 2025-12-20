Нова система оплати за проїзд у Сумській області дає нові можливості.

Нова система оплати за проїзд у Сумській області дозволяє пасажирам громадського транспорту оплачувати поїздки онлайн через додатки «Приват24» та monobank, повідомляє Politeka.

Сервіс створений для того, щоб зробити поїздки швидшими, зручнішими та безпечнішими, особливо у години пік.

Система спершу запрацювала в окремих автобусах і тролейбусах, а повноцінне впровадження тривало кілька тижнів.

Як зазначає пресслужбовиця КП «Електроавтотранс» Марина Вакулішина, нова система оплати за проїзд у Сумській області дає змогу обирати банківську карту без додаткових застосунків чи готівки.

Для придбання квитка потрібно відсканувати QR-код у транспорті, вказати потрібну кількість поїздок та завершити розрахунок. Квиток слід зберігати до кінця маршруту, що спрощує контроль перевізникам.

Таке нововведення підвищує комфорт пасажирів та робить процес розрахунку швидким і надійним. Мешканці можуть використовувати мобільний додаток для безконтактного придбання квитка навіть під час пікових навантажень.

Впровадження також сприяє прозорості роботи перевізників та дозволяє владі відстежувати пасажиропотік, коригувати маршрути й підвищувати якість обслуговування.

Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з функціоналом програми, перевірити актуальні оновлення та підготувати платіжні засоби. Перед виходом на маршрут варто перевірити баланс картки та стан інтернет-з’єднання, щоб користування новою системою оплати за проїзд у Сумській області було безперешкодним.

Також рекомендується зберігати підтвердження оплати до завершення поїздки для уникнення непорозумінь із контролерами

