Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надаються переселенцям та людям старшого віку завдяки діяльності центру підтримки «ЯМаріуполь», повідомляє Politeka.

Ініціатива організована для допомоги сім’ям, які залишили домівки через бойові дії. Центр розташований у Кременчуці за адресою вулиця Небесної Сотні, 30а, та працює щодня з 08:00 до 16:00.

Тут об’єднано кілька напрямів підтримки, щоб відвідувачі могли отримати послуги та консультації в одному місці. Одним із головних напрямів є розподіл гуманітарних наборів. В рамках проєкту надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області, засоби гігієни та предмети першої необхідності. Особлива увага приділяється літнім людям та переселенцям у складних умовах життя.

У центрі працюють кваліфіковані психологи, які допомагають справлятися зі стресом, проводять індивідуальні консультації та навчають методам відновлення емоційної рівноваги. Юридичний сектор надає допомогу щодо документів, соціальних виплат та компенсацій за пошкоджене житло, а медичний відділ здійснює первинні огляди, дає поради та забезпечує необхідними ліками.

Для підтримки працевлаштування та підвищення кваліфікації відвідувачам доступний відповідний сектор. Дітям організовані ігрові кімнати під наглядом вихователів, поки батьки користуються послугами центру. Також проводяться зустрічі для адаптації, знайомств та взаємної підтримки. Актуальні новини, графік роботи та інформація про видачу допомоги публікуються на офіційних ресурсах «ЯМаріуполь».

Отже, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області надають комплексну підтримку, допомагаючи задовольнити базові потреби, забезпечити стабільність і створити комфортні умови для переселенців та людей старшого віку.

