Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области предоставляются переселенцам и людям постарше благодаря деятельности центра поддержки «ЯМариуполь», сообщает Politeka.

Инициатива организована для помощи семьям, покинувшим дома из-за боевых действий. Центр расположен в Кременчуге по адресу улица Небесной Сотни, 30а и работает ежедневно с 08:00 до 16:00.

Здесь объединены несколько направлений поддержки, чтобы посетители могли получить услуги и консультации в одном месте. Одним из главных направлений есть распределение гуманитарных наборов. В рамках проекта предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области, средства гигиены и предметы первой необходимости. Особое внимание уделяется пожилым людям и переселенцам в сложных условиях жизни.

В центре работают квалифицированные психологи, которые помогают справляться со стрессом, проводят индивидуальные консультации и обучают методам восстановления эмоционального равновесия. Юридический сектор оказывает помощь в документах, социальных выплатах и ​​компенсациях за поврежденное жилье, а медицинский отдел осуществляет первичные осмотры, дает советы и обеспечивает необходимыми лекарствами.

Для поддержки трудоустройства и повышения квалификации посетителям доступен соответствующий сектор. Детям организованы игровые комнаты под наблюдением воспитателей, пока родители пользуются услугами центра. Также проводятся встречи по адаптации, знакомствам и взаимной поддержке. Актуальные новости, график работы и информация о выдаче помощи публикуются на официальных ресурсах Ямариуполь.

Итак, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области оказывают комплексную поддержку, помогая удовлетворить базовые потребности, обеспечить стабильность и создать комфортные условия для переселенцев и людей постарше.

