У Полтавській області активно обговорювали тему підвищення тарифів на опалення, тож розповідаємо про це більш детально.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стосується багатьох домогосподарств і бюджетних установ, повідомляє Politeka.

За інформацією від "Лубнитеплоенерго", підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стосується вартості теплової енергії, її виробництва, транспортування та постачання.

Згідно з чинним законодавством, розцінки мають відображати економічно обґрунтовані витрати підприємства. Попередня вартість була встановлена обласною радою ще у серпні 2024 року і включала гарячу воду з урахуванням або без витрат на ремонт і обслуговування теплопунктів.

До підвищення тарифів на опалення в Полтавській області рівень відшкодування витрат підприємства становив лише близько 76%. Це й зробило перегляд розцінок з 1 жовтня неминучим.

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» провело детальні розрахунки, які показали суттєве зростання цін на паливно-енергетичні ресурси. Так, природний газ для населення коштує приблизно 6183 гривень за тисячу кубів, а для бюджетних установ та інших споживачів його вартість перевищує 13 тисяч.

Додаткові витрати на транспортування та розподіл газу підвищують собівартість тепла ще більше. Крім того, за останні пів року значно зросла вартість електроенергії. Середня ціна кіловат-години перевищила 8 гривень.

Це на 192 відсотки більше для населення порівняно з попередньою вартістю та на 25 відсотків більше для бюджетних установ. Збільшення вартості послуг водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині також впливає на кінцеву ціну теплової енергії.

