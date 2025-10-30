В Полтавской области активно обсуждали тему повышения тарифов на отопление, так что рассказываем об этом более подробно.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области касается многих домохозяйств и бюджетных учреждений, сообщает Politeka.

По информации от "Лубнитеплоэнерго", повышение тарифов на отопление в Полтавской области касается стоимости тепловой энергии, ее производства, транспортировки и поставок.

Согласно действующему законодательству, расценки должны отражать экономически обоснованные расходы предприятия. Предыдущая стоимость была установлена областным советом еще в августе 2024 г. и включала горячую воду с учетом или без затрат на ремонт и обслуживание теплопунктов.

До повышения тарифов на отопление в Полтавской области уровень возмещения расходов предприятия составил всего около 76%. Это и сделало пересмотр расценок с 1 октября неизбежным.

ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» провело детальные расчеты, которые показали существенный рост цен на топливно-энергетические ресурсы. Так, природный газ для населения стоит около 6183 гривен за тысячу кубов, а для бюджетных учреждений и других потребителей его стоимость превышает 13 тысяч.

Дополнительные расходы по транспортировке и распределению газа повышают себестоимость тепла еще больше. Кроме того, за последние полгода значительно выросла стоимость электроэнергии. Средняя цена киловатт-часа превысила 8 гривен.

Это на 192 процента больше для населения по сравнению с предыдущей стоимостью и на 25 процентов больше для бюджетных учреждений. Увеличение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине также оказывает влияние на конечную цену тепловой энергии.

