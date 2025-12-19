Новий графік руху поїздів Одеська область вводить компанія-перевізник "Укрзалізниця" після російських обстрілів, зміни діятимуть кілька днів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" на сторінці в Телеграм.

У нічний час ворог знову здійснив обстріл, внаслідок чого зазнала пошкоджень і залізнична інфраструктура. Для ліквідації наслідків атаки та забезпечення безпеки руху пасажирів "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів в Одеській області.

У зв’язку з цим у визначені дати частина рейсів тимчасово не здійснюватиме перевезення пасажирів.

Зокрема, 19 та 20 грудня не курсуватимуть експрес №6208 за маршрутом Одеса-Головна з відправленням о 06:05 та прибуттям до станції Роздільна 1 о 07:45, а також експрес №6207 зі станції Роздільна 1 о 09:09 до Одеси-Головної з прибуттям о 10:49.

Крім того, 19, 20 та 21 грудня буде скасовано курсування №6254 Одеса-Головна з відправленням о 10:50 та прибуттям до Подільська о 14:42, а також поїзда №6274 Подільськ з відправленням о 14:44 до станції Помічна з прибуттям о 19:30.

Для забезпечення транспортного сполучення пасажирам пропонуються альтернативні варіанти проїзду:

№6252 Одеса (08:30) - Роздільна 1 (10:05) - Вапнярка

№6255 Вапнярка - Роздільна 1 (12:21) - Одеса-Головна (14:02)

№6202 Одеса (16:10) - Роздільна 1 (17:50)

№6272 Подільськ (06:58) - Помічна (11:37)

№6275 Помічна (13:20) - Подільськ (18:11)

№6259 Вапнярка - Подільськ (14:44) - Одеса-Головна (18:34)

Пасажирів просять заздалегідь враховувати новий графік руху поїздів Одеська область під час планування поїздок.

