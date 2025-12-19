Новый график движения поездов Одесская область вводит компания-перевозчик "Укрзализныця" после российских обстрелов, изменения будут действовать несколько дней, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" на странице Телеграмм.

В ночное время враг снова произвел обстрел, в результате чего получила повреждения и железнодорожная инфраструктура. Для ликвидации последствий атаки и безопасности движения пассажиров "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов в Одесской области.

В этой связи в определенные даты часть рейсов временно не будет осуществлять перевозку пассажиров.

В частности, 19 и 20 декабря не будут курсировать экспресс №6208 по маршруту Одесса-Главная с отправлением в 06:05 и прибытием к станции Раздильна 1 в 07:45, а также экспресс №6207 со станции Раздильна 1 в 09:09 в Одессу-Главную с прибытием.

Кроме того, 19, 20 и 21 декабря будет отменено курсирование №6254 Одесса-Главная с отправлением в 10:50 и прибытием в Подильск в 14:42, а также поезда №6274 Подильск с отправлением в 14:44 до станции Помична с прибытием в 19:30.

Для обеспечения транспортного сообщения пассажирам предлагаются альтернативные варианты проезда:

№6252 Одесса (08:30) - Роздильна 1 (10:05) - Известнярка

№6255 Вапнярка - Роздильна 1 (12:21) - Одесса-Главная (14:02)

№6202 Одесса (16:10) - Роздильна 1 (17:50)

№6272 Подольск (06:58) - Помична (11:37)

№6275 Помошная (13:20) - Подильськ (18:11)

№6259 Вапнярка - Подильськ (14:44) - Одесса-Главная (18:34)

Пассажиров просят заранее учитывать новый график движения поездов в Одесскую область при планировании поездок.

