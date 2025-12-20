Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області у Каневі пояснюють низкою причин.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області торкнеться Канева вже з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили 16 грудня під час засідання виконавчого комітету міської ради.

Такі зміни стосуються водопостачання, водовідведення та послуг із поводження з побутовими відходами. Оновлені розцінки почнуть діяти з 1 січня, про що офіційно повідомили у міськраді.

Як пояснив керівник профільного підрозділу Дмитро Балан, комунальні підприємства «Управління ВКГ» і «ЖЕК» подали розрахунки з метою приведення оплати до економічно обґрунтованого рівня. Документи попередньо розглядала спеціалізована комісія, яка аналізувала витрати та фінансові показники.

Серед причин перегляду — зростання мінімальної зарплати, підвищення цін на електроенергію, збільшення податкового навантаження, а також подорожчання пального, матеріалів і комплектуючих.

Згідно з ухвалою, кубометр води коштуватиме 55,74 гривні, а відведення стоків — 38,28 гривні з урахуванням ПДВ. Нові ставки застосовуватимуться до всіх категорій споживачів.

Окремо виконком затвердив оновлені тарифи на управління відходами. Чинні розцінки діяли з 2024 року й базувалися на показниках попереднього періоду. У середньому зростання становитиме 17 відсотків, при цьому значна частина мешканців зможе скористатися субсидіями або пільгами.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області у Каневі пояснюють зміною економічних умов і необхідністю забезпечити стабільну роботу міських сервісів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.